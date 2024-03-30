Elazığ'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın merkezi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntının 13,83 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Elazığ ilimizde saat 03.25'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da "Deprem sonrası saat 3.45 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." bilgisi paylaşıldı.
Bu arada, deprem sonrası bazı vatandaşların evlerinden dışarı çıktığı görüldü.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.