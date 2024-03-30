"Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engellileri, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor.
Selda Yavuz, Derince Çınarlı, Yenikent, İbnisina ve Sırrıpaşa mahallelerinde 15 aileyi ziyaret ederek, ihtiyaç durumlarını inceledi.
Ailelerin taleplerini dinleyen Selda Yavuz, Vali Yavuz'un selamlarını iletti.
Ziyaretler sırasında rastladığı vatandaşlarla da sohbet eden Selda Yavuz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Vali yardımcıları Ertuğ Şevket Aksoy, İsmail Gültekin, Mustafa Ayhan, Ali Ada ve Şenol Kaya da Kandıra, Gebze, Körfez, Çayırova, Derince ve Başiskele ilçelerinde 58 aileyi ziyaret etti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.