Togg'a yeni güncelleme geldi! İşte yeni özellikler

Togg'un mayıs ayında satışa sunduğu T10X modeline 1.4.0 ismi verilen yepyeni bir güncelleme geldi. TOGG'dan yapılan açıklamada "Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 kamerayla zemin görüntüleme teknolojisine pek çok yeniliği kullanıcılarımızla buluşturuyoruz" denildi. İşte o özellikler...
- Yüz tanıma ile oturum açma
- Yeni renk temaları
- Akıllı cihaz profil kişiselleştirilmesi
- Zenginleştirilmiş dairesel kumanda
- Akıllı cihaz iklimlendirme planlayıcı
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.