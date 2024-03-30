Büyükşehir İtfaiyesi’nden teleferik ekibine eğitim

Şehrin 50 yıllık hayali olan teleferik projesini Kartepe ilçesinde gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, teleferik hattında görevli personeli eğitim programları ile donanımlı hale getiriyor. Buna göre Büyükşehir İtfaiye ekipleri, bakım ve benzeri çalışmaları yapmak üzere görevli personele “Yüksekte Güvenli Çalışma” eğitimi verildi.

YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Teleferik Projesini tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Teleferik hattında bakım ve benzeri çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen personele İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından eğitim verildi. Uzman eğitmenler tarafından düzenlenen eğitim, teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.

UYGULAMALI EĞİTİM FIRSATI

İtfaiye Eğitim Merkezi tesislerinde gerçekleştirilen eğitimde “Yüksekte Güvenli Çalışma Kuralları”, “Kişisel Koruyucu Donanım”, “Sabitleme ve Düşüş Durdurma Donanımları”, “Çalışma Alanını Güvenli Hale Getirme”, “İple İniş ve Çıkış”, “Merdiven Kullanımı”, “Dikey ve Yatay Yaşam Hatları” başta olmak üzere birçok konuda bilgi sunuldu. İtfaiye Eğitim Merkezinde yer alan simülatör ve istasyonlar vasıtasıyla da uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Kursiyerler de bu noktalarda becerilerini sergiledi.

Kaynak: BÜLTEN