Eczacı İbrahim İhsan Kandemir yaşamını yitirdi

İzmit Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölüm Şefliği, Kocaeli Devlet Hastanesi Başeczacılığı, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan İbrahim İhsan Kandemir, 1995’te emekli olduktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesi karşısında bulunan Kandemir Eczanesi’ni kurdu. İbrahim İhsan Kandemir bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Gölcük Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Kandemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Birçok hasta ve hasta yakınına yardımcı olması nedeniyle halk tarafından sevilen Kandemir’in ölümü üzüntü yarattı. 2 çocuğu da doktor olan Kandemir’in cenazesi bugün İzmit Körfez Mahallesi 42 Evler Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verilecek.