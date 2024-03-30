Eczacı İbrahim İhsan Kandemir yaşamını yitirdi

İzmit Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölüm Şefliği, Kocaeli Devlet Hastanesi Başeczacılığı, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan İbrahim İhsan Kandemir, 1995’te emekli olduktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesi karşısında bulunan Kandemir Eczanesi’ni kurdu. İbrahim İhsan Kandemir bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Gölcük Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Kandemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Birçok hasta ve hasta yakınına yardımcı olması nedeniyle halk tarafından sevilen Kandemir’in ölümü üzüntü yarattı. 2 çocuğu da doktor olan Kandemir’in cenazesi bugün İzmit Körfez Mahallesi 42 Evler Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Mustafa Sarı - Meslek Lisesinde öğretmenimdi (87-89),Allah rahmet eylesin,Mekânı cennet olsun.
Osm41 - Tanıdığım kadarı ile iyi bir insandı.Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
Çukurbağlı - İhsan abimize, Allah rahmet etsin..
Zeki Öztürk - okulda bölüm şefimizdi ender görülen çok düzgün dürüst bir insandı allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Fikret Kutal - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Okulumuzda bölüm şefi hocamız mekanın cennet olsun inşaallah.
Ogrenci - ALLAH cc rahmet eylesin iyi insandi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.