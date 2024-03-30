Kumar oynayanlar yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova’da yaptığı denetimler sırasında bir kahvehanede kumar oynandığını belirledi. Kumar oynayan 4 kişinin masasında bulunan 3 bin TL paraya el konuldu. 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza kesildi. İşyeri sahibi H.Ö. hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.