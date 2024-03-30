Hem araç kullandı hem mesaj yazdı

Derince ile İzmit Otogar arasında sefer yapan 138 nolu hatta çalışan özel halk otobüsünün şoförü, yolculuk boyunca cep telefonunu kullandı. Hem telefonda mesaj yazan hem de araç kullanan şoför tüm yolcuların hayatını tehlikeye attı. Araçta yolculuk edenler, şoförün sürekli cep telefonu ile mesaj yazdığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.