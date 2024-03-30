Virajı alamayan TIR devrildi!

Kaza, Darıca ilçesi Cami Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rasim N. yönetimindeki 34 LU 0925 plakalı tır, virajı alamayınca yan devrildi. Meydana gelen kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri tarafından tırdan çıkarılan sürücü Rasim N., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.