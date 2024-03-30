Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Çarşamba günü, yılın üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan mart ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış göstermişti. Şubat ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 67,07 olarak gerçekleşti.
Kaynak: TRT Haber
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.