HGS’de alt limit 175 lira oldu

Otoyollar ve köprülerden geçmek için kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özel bir banka müşterileri gönderdiği mesajla alt limitin yeni zamla 100 TL'den 175 TL'ye çıktığını duyurdu.
TARİH VERİLDİ
Özel bir bankadan müşterilere gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı: "Değerli Müşterimiz, 1. sınıf HGS ürün/ürünlerinizle gerçekleştireceğiniz otoyol ve köprü geçişlerinizde bakiye yetersizliği yaşamamanız için alt limit ve otomatik yükleme tutarınızın 175 TL altında olması durumunda 03.04.2024 tarihinde 175 TL olarak güncellenecektir."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.