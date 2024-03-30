Vali Yavuz 10.30’da oyunu kullanacak

Yerel seçimlerde yarın sabah 08.00 itibariyle belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarları belirlemek için vatandaş sandık başına gitmeye başlayacak. Kocaeli’de de 1 milyon 533 bin 380 kişi 4 bin 739 sandıkta oy kullanacak. Oy kullanacaklar arasında yer alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz eşi Selda Yavuz ile birlikte saat 10.30’da İzmit Ortaokulu’nda 1103 nolu sandıkta oyunu kullanacak. Yavuz çiftine iki çocukları da eşlik edecek.