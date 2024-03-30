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Bıyık: ‘Milletimizin iradesine güveniyoruz’

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Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, yarın gerçekleşecek 31 Mart Yerel seçimleri için mesaj yayınlayarak Darıcalıları sandığa giderek oy kullanmaya davet etti.

Bıyık: ‘Milletimizin iradesine güveniyoruz’ mask
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31 Mart Yerel seçimleri için yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren ve miting ile çalışmaları noktalayacak olan Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, yarın gerçekleşecek seçimler için bir mesaj yayınladı.

SÖZ DE KARAR DA MİLLETİMİZİN

Milletin iradesine saygı duyduklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kıymetli Darıcalı hemşerilerim; yarın hep birlikte sandıklara gideceğiz ve 5 yıl boyunca Darıca’mızı yönetmesini istediğimiz kadroları seçeceğiz. Sizlerden öncelikle demokrasiye sahip çıkmanızı ve sandığa giderek oy kullanmanızı istiyorum. Hangi görüşten olursak olalım, mutlaka oy verelim. Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı olarak yaklaşık 2 aydır sokak sokak, kapı kapı gezerek seçim çalışmamızı tamamladık ve yeni projelerle karşınıza çıktık. Artık bundan sonra söz de karar da sizde. Bizler bugüne kadar hep size güvendik, en doğru kararı vereceğinize yürekten inandık. Sandıktan hiçbir zaman kaçmadık. Milletimizin iradesinin başımızın üzerinde yeri var dedik.

BİZİ BAĞRINA BASAN HEMŞERİLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM

İçinizden biri, Darıca’nın bir evladı olarak 5 yıl boyunca gece gündüz demeden canla başla çalıştık. Sizlere verdiğimiz sözleri tutmak için var gücümüzle gayret ettik. Bugüne kadar dedikodu siyaseti yapmadan, makamda oturmadan sürekli vatandaşlarımızla iç içe ve hep sahada olarak gönül belediyeciliği yaptık. Bizim amacımız başından beri gönüllere giren yollara köprü kurmaktı. Hamdolsun gördük ki; Darıca için ortaya koyduğumuz gayret ve çabayla hemşehrilerimizin gönüllerini fethetmişiz. Çaldığımız her kapının ardında bizi sevgiyle parıldayan gözler karşıladı. Sıktığımız her elde, kucaklaştığımız her ailede yürekten bir sıcaklık ve samimiyet hissettik. Sokaktaki vatandaşımızla her fırsatta bir araya geldik, esnafımızla defalarca buluştuk. Düğünlerde birlikte eğlendik, cenazelerde birlikte ağladık. Sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileriyle Darıca’mıza dair görüş alışverişinde bulunduk, projelerimizi paylaştık, değerli fikirlerini dinledik. Milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediyemizle birlikte Darıca’mıza daha çok hizmet getirebilmek için uyum ve işbirliği içinde çalıştık. Ve en önemlisi de Darıca için başlattığımız hizmet seferberliğinde sizleri her zaman yanımızda hissettik.

MERAK ETMEYİN DARICA EMİN ELLERDE

Bize verdiğiniz emaneti daha iyi yerlere getirmek ve Darıca’mızı daha yaşanabilir, modern bir şehir yapmak için hiç vakit kaybetmeden 1 Nisan’dan itibaren aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde de eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla Türkiye yüzyılında Darıca’mızın kalkınmasına ve gelişmesine hep birlikte omuz vereceğiz. 7’den 70’e herkese hitap eden projelerle ilçemizin marka değerini yükselteceğiz. Hiç merak etmeyin. Darıca; her zamanki gibi emin ellerde olmaya devam edecek. Daha yapacak çok işimiz var. Daha önce başardık, yine başaracağız. Çünkü Darcalılar bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir.”

Kaynak: BÜLTEN

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30 Mar 2024 - 11:47 Kocaeli/ Darica- Siyaset --- Okunma

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