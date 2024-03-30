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30 Mar 2024 - 11:48- Spor G:

Kocaelispor bilet fiyatlarında yüzde 50 indirime gidiyor

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Kocaelispor Başkanı Recep Durul bilet fiyatlarıyla ilgili eleştiriler üzerine, “Önümüzdeki haftalarda oynanacak maçlar için en az yüzde 50 indirim düşüncemiz var" dedi.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Kocaelispor bilet fiyatlarında yüzde 50 indirime gidiyor mask
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Kocaelispor Başkanı Recep Durul bilet fiyatları konusundaki eleştirilere cevap verdi. Durul bilet fiyatlarıyla ilgili olarak yönetim kurulu üyeleriyle görüştüklerini belirterek, "Biz bilet fiyatlarını olabildiğince aşağıya çekmek adına yönetim olarak oturduk bu konuyu görüştük. Ancak rekabet kurulu, 'ev sahibi takımın bilet fiyatları misafir takımın bilet fiyatlarının en fazla yüzde 25 aşağısında olabilir' diyor. Biz Göztepe maçının misafir takım tribününün biletlerini satışa çıkarmıştık. O yüzden kendi taraftarlarımıza şu an ki bilet fiyatlarının altında ücret belirleyemedik.” dedi.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Göztepe maçından sonraki oynanacak karşılaşmalar için bilet fiyatlarında indirim düşüncelerinin olduğunu ifade eden Durul, “Ancak önümüzdeki haftalarda oynanacak maçlar için en az yüzde 50 indirim düşüncemiz var" diye konuştu.

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30 Mar 2024 - 11:48 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Kirkbir - Zaten top oynamıyorsunuz bari insanların kafasındaki gitsemmi çok para tutarmi düşüncesini kaldırın da millet maça gelsin tebrik ediyorum güzel bir düşünce..

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 30 Mart 14:25
02

Hatta Ve Hatta - @Kirkbir 01 nolu yoruma cevabı: Hatta ve hatta İsmetpaşa 'ya çocukları maç basladiktan sonra nasıl alıyorlarsa yine almalılar ki genc nesilde Kocaelispor sevgisi yeşersin. Gelgelelim passo denen garabet yüzünden nice 7 yaş uzeri cocuk stattan babasiyla aglayarak geri dönuyor aksine. Bir tane baba yönetici de bunu görüp çözeyim demiyor. Full tribünlere oynarsın, kombineler tamamen bitmistir anlarım ama şu halde yapın yahu bunu.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Mart 20:31

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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