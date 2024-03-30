Kocaelispor bilet fiyatlarında yüzde 50 indirime gidiyor

Kocaelispor Başkanı Recep Durul bilet fiyatları konusundaki eleştirilere cevap verdi. Durul bilet fiyatlarıyla ilgili olarak yönetim kurulu üyeleriyle görüştüklerini belirterek, "Biz bilet fiyatlarını olabildiğince aşağıya çekmek adına yönetim olarak oturduk bu konuyu görüştük. Ancak rekabet kurulu, 'ev sahibi takımın bilet fiyatları misafir takımın bilet fiyatlarının en fazla yüzde 25 aşağısında olabilir' diyor. Biz Göztepe maçının misafir takım tribününün biletlerini satışa çıkarmıştık. O yüzden kendi taraftarlarımıza şu an ki bilet fiyatlarının altında ücret belirleyemedik.” dedi.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Göztepe maçından sonraki oynanacak karşılaşmalar için bilet fiyatlarında indirim düşüncelerinin olduğunu ifade eden Durul, “Ancak önümüzdeki haftalarda oynanacak maçlar için en az yüzde 50 indirim düşüncemiz var" diye konuştu.