Büyükakın, Tevfik Seno Arda’da oy kullanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın, yarın Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi’nde oy kullanacak. Sabah erken saatlerde tüm okullarda ve ilçelerde sandıkları ziyaret edecek olan Büyükakın 1161 nolu sandıkta 17 sıra numarasında oyunu kullanacak. Büyükakın’ın saat kaçta oy kullanacağı henüz kesinleşmedi.