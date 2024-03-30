Seçim günü hava 27 derece… Hafta içi daha da ısınıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, yarın Kocaeli’de hava sıcaklığı 27 derece olacak. Gece beklenen hava sıcaklığı ise 16. Pazartesi günü ise hava sıcaklığı 28, Salı günü ise 29 derecek olacak. Çarşamba günü ise hava sıcaklığı düşerek 23 derece olması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.