Alpaslan Sayarı’ya son yolculuk

CENAZE NAMAZINA ÇOK BÜYÜK İLGİ VARDI
İlimiz spor camiasının çok yakından tanıdığı, sevdiği Alpaslan Sayarı’ın kalp krizi sonrası ani ölümü ailesi ve yakınlarını çok üzdü. Alpaslan Sayarı’nın cenazesi Cuma günü ikindi namazında Hereke Merkez Camiinden kılınan namazdan sonra defin edildi. 56 yaşında hayatını kaybeden Alpaslan Sayarı’nın cenaze namazına Gençlik Spor İl Müdürü Gökhan Yavaş ve personeli, ASKF Başkanı Murat Aydın, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Süleyman Karadaş ve üyeleri, ilimizde bulunan amatör kulüplerin başkanları ve yöneticileri katıldı.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.