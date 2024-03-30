Çayırova, İzmir’den galibiyetle dönüyor

SON İKİ MAÇINI KAZANDI
Geçen hafta sahasında İstanbul Haremspor’u tek sayıyla 78-77 mağlup eden Çayırova Belediyespor, İzmir’de Bornova Belediyespor karşısında sınav verdi. Maçın ilk çeyreğini 19-12, devreyi de 41-33 önde geçen Yeşil-Beyazlı ekip, son iki periyotta da farkı korudu. Karşılaşmayı 89-80 kazanan temsilcimiz, 31.maçında 16.galibiyetini aldı, 5’nci sıradaki yerini korudu. Edward Greneeıv’ın 21 sayı yaptığı maçta Watkins 14, İlkan Karaman 13 ve Oğuz Savaş da 12 sayı atarak çift hanelere ulaştılar. Çayırova Belediyespor, 7 Nisan Pazar günü Ankaragücü deplasmanına çıkacak. Spor Servisi
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.