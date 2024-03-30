İşitme engelliler Türkiye üçüncüsü

İŞİTME ENGELLİ VOLEYBOLCULAR KARABÜK’TE ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKTI

Kocaeli İşitme Engelliler Kulübü, Karabük’te düzenlenen müsabakalarda grup aşamasında oynadığı üç karşılaşmadan da galip ayrıldı. Çorlu, Ankara Başkent ve Çerkezköy İşitme Engelliler takımlarını aynı skorla 3-0 yenip, grubunu birinci sırada tamamladı. Kocaeli İşitme Engelliler voleybol takımı yarı finalde diğer grubun ikincisi Denizli ile finale çıkmak için yarıştı. Rakibine 3-0 yenilen Kocaeli İşitme Engelliler takımı üçüncü maçına çıktı.

BU YIL YENİ KURULDU

Grup maçında yendiği Ankara Başkent’i bu kez 3-0 yendi, Türkiye üçüncüsü oldu. İlimizin tecrübeli teknik adamlarından Adem Durmuş’un çalıştırdığı Kocaeli İşitme Engelliler takımının üçüncü olması sevinç yarattı. Teknik Sorumlu Adem Durmuş, “Bu lig Voleybol Federasyonu tarafından ilk kez oynatılıyor. Bizim takımımız da çok yeni. Buna rağmen üçüncü olmamız çok başarıydı. Yarı final maçı öncesi pasörümüz Harun Metin’in başına talihsiz bir olay geldi. Yoksa Karabük’ten şampiyon olarak ayrılabilirdik” dedi.