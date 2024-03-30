 Karamürselbey elendi

İLK PEDİYOTTA BAŞA BAŞ OYNADI
B Grubu’nda normal sezonu ikinci bitiren Karamürselbey SK, direk Play-Off’a kalmıştı. Sarı-Lacivertli ekip, Play-Off son 16 tur ilk maçında 73-61 mağlup olduğu İstanbul Hıgh Touch takımı karşısında bu kez rövanşı kazanıp, seride durumu 1-1’e getirmek istiyordu. İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk çeyreğinde temsilcimiz 20-19 gerideydi. İlk yarıyı da temsilcimiz 36-28 mağlup tamamladı. Son iki periyotta farkı kapatamayan Karamürselbey karşılaşmadan farklı skorla, 72-51 mağlup ayrıldı, Play-Off’a veda etti.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.