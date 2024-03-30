BAL’da hafta içi mesaisi

ÇARŞAMBA GÜNÜ İKİ DERBİ HEYECANI
Bu sezon BAL’da 2.Grup’ta yer alan 5 takımımız arasında Yuvacıkspor’un artık ligden düşmesi kesinleşti gibi. Diğer takımlarımızdan Gebzespor, grupta şampiyonluğa oynuyor. Diğer üç takımımız Gölcükspor, Diliskelesispor ve Kullarspor ise ligde kalıcı olmak istiyor. 3 Nisan Çarşamba günü de bu dört takımımızın kendi arasında maçları var. Kullarspor, Başiskele Stadı’ndaki maçta 15.00’de Gebzespor’u konuk edecek. Gölcük İlçe Stadı’ndaki maçta da 15.00’de Gölcükspor-Diliskelesispor mücadelesi izlenecek. Yuvacıkspor ise deplasmanda Uzunköprüspor’a konuk olacak. Hulusi ÖZDİLEK
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
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23
17
4
2
57
12
55
22
16
3
3
58
10
51
22
14
4
4
46
19
46
23
13
4
6
39
14
43
22
12
7
3
40
19
43
22
11
5
6
32
24
38
22
11
4
7
34
18
37
22
10
5
7
44
19
35
22
9
6
7
33
24
33
23
9
2
12
42
43
29
22
6
3
13
23
34
21
23
6
1
16
25
50
19
22
5
2
15
15
37
17
23
1
3
19
8
94
6
23
1
1
21
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4
HAFTANIN MAÇLARI
3 NİSAN ÇARŞAMBA
15.00 Tekirdağ Kapaklıspor-Feriköyspor
15.00 Kullarspor-Gebzespor
15.00 İstanbul İFA-Babaeskispor
15.00 Uzunköprüspor-Yuvacıkspor
15.00 Sarayspor-Çorluspor
15.00 Gölcükspor-Diliskelesispor
15.00 İstanbul TAÇ Spor-Keşanspor
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.