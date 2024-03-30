Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

BAL’da hafta içi mesaisi

ABONE OL Google News Sayfamız

Bölgesel Amatör Lig’de 24.hafta maçları 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Bu hafta sonu yapılacak yerel seçim nedeniyle maçlar hafta içine kaydırıldı. Çarşamba günü ilimizde derbi heyecanı yaşanacak. Kullarspor-Gebzespor ve Gölcükspor-Diliskelesispor maçlarının heyecanı yaşanacak.

BAL’da hafta içi mesaisi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ÇARŞAMBA GÜNÜ İKİ DERBİ HEYECANI

Bu sezon BAL’da 2.Grup’ta yer alan 5 takımımız arasında Yuvacıkspor’un artık ligden düşmesi kesinleşti gibi. Diğer takımlarımızdan Gebzespor, grupta şampiyonluğa oynuyor. Diğer üç takımımız Gölcükspor, Diliskelesispor ve Kullarspor ise ligde kalıcı olmak istiyor. 3 Nisan Çarşamba günü de bu dört takımımızın kendi arasında maçları var. Kullarspor, Başiskele Stadı’ndaki maçta 15.00’de Gebzespor’u konuk edecek. Gölcük İlçe Stadı’ndaki maçta da 15.00’de Gölcükspor-Diliskelesispor mücadelesi izlenecek. Yuvacıkspor ise deplasmanda Uzunköprüspor’a konuk olacak. Hulusi ÖZDİLEK

 

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.ÇORLU SPOR 1947

23

17

4

2

57

12

55

2.GEBZESPOR

22

16

3

3

58

10

51

3.FERİKÖY

22

14

4

4

46

19

46

4.TAÇSPOR

23

13

4

6

39

14

43

5.İFA

22

12

7

3

40

19

43

6.GÖLCÜKSPOR

22

11

5

6

32

24

38

7.DİLİSKELESİSPOR

22

11

4

7

34

18

37

8.KULLAR 1975 SPOR

22

10

5

7

44

19

35

9.KEŞAN SPOR

22

9

6

7

33

24

33

10.KAPAKLISPOR

23

9

2

12

42

43

29

11.SARAY SPOR 1953

22

6

3

13

23

34

21

12.YUVACIKSPOR

23

6

1

16

25

50

19

13.UZUNKÖPRÜSPOR

22

5

2

15

15

37

17

14.LÜLEBURGAZSPOR

23

1

3

19

8

94

6

15.BABAESKİSPOR

23

1

1

21

10

89

4

 

HAFTANIN MAÇLARI

3 NİSAN ÇARŞAMBA

15.00 Tekirdağ  Kapaklıspor-Feriköyspor

15.00 Kullarspor-Gebzespor

15.00 İstanbul İFA-Babaeskispor

15.00 Uzunköprüspor-Yuvacıkspor

15.00 Sarayspor-Çorluspor

15.00 Gölcükspor-Diliskelesispor

15.00 İstanbul TAÇ Spor-Keşanspor

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# VAR, Gölcük, İstanbul, ilçe

30 Mar 2024 - 12:13 Kocaeli- Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.334.915 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TESİS ŞEFİ ARANIYOR

Köseköy de kurulmakta olan H.Beton Tesisi için aşağıdaki niteliklerde TESİS ŞEFİ aranıyor. *İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis *veya Jeoloji Mühe...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

TFF'den hakem kararı mask
TFF'den hakem kararı
Adım adım şampiyonluğa mask
Adım adım şampiyonluğa
İlk maçında nakavt: UFC'de İbo Aslan fırtınası! mask
İlk maçında nakavt: UFC'de İbo Aslan fırtınası!
Kocaelispor ulusal lisans başvurusunu yaptı mask
Kocaelispor ulusal lisans başvurusunu yaptı
İşte Göztepe maçı için satılan bilet sayısı mask
İşte Göztepe maçı için satılan bilet sayısı
BAL’da hafta içi mesaisi mask
BAL’da hafta içi mesaisi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL