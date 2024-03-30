BAL’da hafta içi mesaisi

ÇARŞAMBA GÜNÜ İKİ DERBİ HEYECANI

Bu sezon BAL’da 2.Grup’ta yer alan 5 takımımız arasında Yuvacıkspor’un artık ligden düşmesi kesinleşti gibi. Diğer takımlarımızdan Gebzespor, grupta şampiyonluğa oynuyor. Diğer üç takımımız Gölcükspor, Diliskelesispor ve Kullarspor ise ligde kalıcı olmak istiyor. 3 Nisan Çarşamba günü de bu dört takımımızın kendi arasında maçları var. Kullarspor, Başiskele Stadı’ndaki maçta 15.00’de Gebzespor’u konuk edecek. Gölcük İlçe Stadı’ndaki maçta da 15.00’de Gölcükspor-Diliskelesispor mücadelesi izlenecek. Yuvacıkspor ise deplasmanda Uzunköprüspor’a konuk olacak. Hulusi ÖZDİLEK

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

HAFTANIN MAÇLARI

3 NİSAN ÇARŞAMBA

15.00 Tekirdağ Kapaklıspor-Feriköyspor

15.00 Kullarspor-Gebzespor

15.00 İstanbul İFA-Babaeskispor

15.00 Uzunköprüspor-Yuvacıkspor

15.00 Sarayspor-Çorluspor

15.00 Gölcükspor-Diliskelesispor

15.00 İstanbul TAÇ Spor-Keşanspor

Kaynak: SPOR SERVİSİ