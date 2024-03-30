Cumhur ittifakı, Büyükakın ve Tutuş için gövde gösterisi yapacak

31 Mart yerel seçimlerinin son günü Cumhur ittifakı İzmit'te Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş için gövde gösterisi yapacak. Saat 16:00'da Merkez Bankası önünden başlayacak yürüyüş, Cumhuriyet Bulvarı (Yürüyüş yolu) üzerinden Anıtpark'a kadar devam edecek.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.