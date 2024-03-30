Tutuş, "31 Mart için İzmit kararını verdi”

Cumhur İttifakı İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Yenidoğan Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün de eşlik ettiği programlarda vatandaşlar ile sohbet eden Tutuş, “Ben, İzmit'imizde artık şunu net bir şekilde görüyorum; 31 Mart için İzmit kararını vermiştir. Yenidoğan da kararını vermiş.

VATANDAŞ HİZMET VE PROJE İSTİYOR

Vatandaşlarım İzmit'in, Yenidoğan'ın her sokağına hizmet istiyor, proje istiyor. İnşallah biz bu hizmetleri de projeleri de şehrimize kazandıracağız. Hiç kimse bizim nezdimizde ayrımcılığa maruz kalmamıştır, kalmayacaktır.

KALICI ESERLER ÜRETECEĞİZ

Belediye başkanına ne için oy verilir? "Eser üretsin, hizmet getirsin, yatırım yapsın, sorunları çözsün." Evet; bizim tek gündemimiz İzmit, mesaimizin tamamı İzmit'imizin her mahallesinde her sokağında, hanesinde geçecek. İzmit'de istişareyi, ortak aklı merkeze alacağız. İzmit'de göz boyamayacağız, gerçek anlamda kalıcı eserler üreterek hizmet edeceğiz. "dedi.

Kaynak: BÜLTEN