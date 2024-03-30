D100’de korkunç kaza! Tır otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 3 yaralı

Kaza, Çankırı’nın Çerkeş ilçesi-Karabük sınırında bulunan D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan bir tır, arızalan otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, olay yerinde güvenlik önlemi alan 2’si polis 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.