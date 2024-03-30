Dokuzlar'dan AK Parti afişlerinin yırtılmasına tepki: Şiddetle kınıyoruz

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “CHP İzmit Belediye Başkan Adayının son gün, son dakika saldırganlıkları, İzmit’i kavga ve kaosa sürükleme çabası bitmiyor. Seçim süresi boyunca sürekli bir kavga meselesi çıkarma çabasını, sağduyumuzu kaybetmeyerek engellemeye çalıştık. Ama seçime bir gün kala saldırıların dozunu iyice artırarak, kuralsızlıkta zirveye ulaşarak yine bizlerin sabrını sınamaya kalkmasını şiddetle kınıyoruz.”

KİRALANMIŞ PANOLARA KAÇAK AFİŞ ASTI

“CHP İzmit Belediye Adayı son marifeti tamamen yasal ve kirası ödenmiş panolarımıza saldırmak oldu. Dün gece yarısı gerçekleşen bu saldırıda, saldırganların CHP’ye ait bir seçim aracı kullandığını tespit edilmiş ve haklarında işlem yapıldığını öğrendik. Bu saldırganlar kirasını ödediğimiz panolara CHP Adayının matematiği bile kandırmaya çalışan, kuru yalan ve iftira olan afişlerini asarak milletimizi kandırma çabasını son güne de taşımıştır.”

SEÇİM ÇALIŞMASI KAVGA ÇIKARMAK ÜZERİNE KURULU

“İzmit’i kaçak panolarınızla doldurdunuz ses çıkarmadık. İki ay önce adaylığınız belli olmuştu, sözde açılışlarınızı yasakların başladığı son haftaya bıraktınız. YSK size yasayı hatırlattığında sanki şahsi yasakmış gibi algı yapmaya çalıştınız, yine bizi suçlamaya kalktınız ses çıkarmadık. Yasak olduğu halde belediyenin imkanlarını kullanarak her gün yalan yanlış sms-kısa mesaj atıp, milletimizi kandırmaya çalışıyorsunuz, ses çıkarmadık.”

TALİMAT VERDİĞİNİZİ BİLİYORUZ

“Seçimden sonra kapı önüne koyacağınız aşikar, binlerce insanı işe aldınız, seçim yatırımı yaptınız, ‘-Ben bile sayısını bilmiyorum’ dediniz, ses çıkarmadık. Bütün bunları kaybetme psikolojisiyle yaptığınızı, kavga ve kaostan siyasi çıkar elde etmeyi bir prensip haline getirdiğinizi çok iyi biliyoruz. Ama artık yeter. Ekiplerinize, partili gençlerinize nefes alır gibi rahat şekilde, “Saldırın, yakın, yıkın” minvalinde talimatlar verdiğinizi çok iyi biliyoruz”.

İZMİT BU KAVGACIDAN KURTULACAK

“İzmit Yahya Kaptan Mahallesi başta olmak üzere, çevresinde yasal panolarımıza yapılan saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerle, son gün seçimi manipüle etmeye çalışanlarla hukuk önünde hesaplaşacağız. Yetkilileri de, bu ve buna benzer saldırılar karşısında tedbirleri artırmasını, özellikle seçim günü yaşanacak olaylara karşı dikkatli olmasını rica ediyoruz. İzmit’te bu kavgacı, saldırgan, iftira ustasına demokrasi dersini yarın hep birlikte vereceğiz”.