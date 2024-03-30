Milletvekili Çakır’dan Erol Ölmez’e destek

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, 31 Mart seçimine saatler kala çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar ilçenin her köşesine giden, çalmadık kapı bırakmayan Erol Ölmez’e son çalışmalarında AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır eşlik etti. Milletvekili Çakır’ın da destek verdiği seçim çalışmalarında Erol Ölmez esnaf ve vatandaşları gezerek yarın yapılacak olan seçimde bir kez daha destek istedi. “ Hizmet ve eser belediyeciliği için biz hazırız. Desteğiniz ile göreve geldiğimizde Kandıra için var gücümüzle çalışacağız” diyen Belediye Başkan Adayı Ölmez, herkesin oyuna talip olduğunu belirtti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.