Kocaman’a gençlerden tam destek

Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Kocaman seçim arifesinde gençlerin enerjisi ile moral buldu. Seçimden bir gün önce Sarımeşe’de gençlerle buluşan Başkan Mustafa Kocaman, ilçeye ve Sarımeşe’ye yapılacak çalışmaları anlattı. Kocaman, “Sarımeşe Mahallesi’nde bir mahalle konağı yapacağız. Futbol sahamızın müştemilatları, sosyal donatıları, KARMEK kurslarımızın eskimiş olması nedeniyle hem kadınlarımıza hem de gençlerimize hizmet edecek bir mahalle konağı projesini önümüzdeki dönemde Sarımeşe’ye kazandıracağız” dedi. Başkan Mustafa Kocaman’ın diğer projelerini ve çalışmalarını dinleyen gençler, ona teşekkürlerini sunarak seçimde başarı diledi.

Kaynak: BÜLTEN