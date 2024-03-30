AK Parti Gençlik Kolları eski başkanı kalbine yenildi… Kalbi direksiyon başında durdu

AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı Serhat Şahin, bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo oldu. Kontrolleri devam eden Serhat Şahin, dün evine dönerken direksiyon başında rahatsızlandı. Serhat Şahin’in kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak hasar gördü. Rahatsızlandığı görülen Serhat Şahin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülemedi.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
İzgaz’da çalışan Serhat Şahin’in cenazesi bugün Mehmet Akif Ersoy Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası İlimtepe Mezarlığında toprağa verilecek.
ŞENER SÖĞÜT ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Serhat Şahin’in ölümü nedeniyle sosyal medya hesabından üzüntüsünü şöyle paylaştı:
“Bir dönem birlikte siyaset yaptığım, AK Parti eski Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Serhat Şahin kardeşimin vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Rıdvan Kırdar - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.