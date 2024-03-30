“TÜM FEDAKARLIKLARI YAPTIM”

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, seçime 1 gün kala Kandıra halkına seslendi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Erol Ölmez, Kandıra’yı yönetmeye hazır olduğunu belirterek destek istedi. İşte Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez’in söyledikleri: “Kandıra’yı seviyorum. Yapılabilecek bütün fedakarlıkları yaparak bu memlekete hizmet ettim. Herkes çoluk çocuğunun rızkını düşünürken biz feda ederek kalktık geldik, çünkü benim için vatan, memleket başka bir şey ifade ediyor. Ben onlara verebileceğimi verdim. Ben çocuklarıma ‘Baban bu memlekete hizmet etti’ mirasını bırakmak istiyorum.

“KANDIRA’YI ÇOK SEVİYORUM”

Çocukluğumun büyüdüğü insanlarla yaşlanmak istiyorum. Ailemle bu topraklarda mutlu olmak istiyorum. Bu memleket için canımla, sağlığımla aklımla, arkadaşlarımla ne yapacaksam 24 saat onu yapmak için ben varım. Kent de bana yardım edecek. Burası hepimizin. Birimizin yaptığı hatayı hepimiz ödüyoruz. Hele bizlerin yaptığı hatayı bütün şehir ödüyor. Yarınlara çok güzel şeyler bırakmak istiyorum. Kandıra’da şehircilik bilinci oluşacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı kadroları hazır. Projelerimiz bir taraftan yürürken diğer çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Yeni dönemde herkes farklı bir Kandıra görecek. Kandıra bizi seviyor, biz Kandıra’yı seviyoruz. Kandıra’yı hep birlikte yöneteceğiz.”

Kaynak: BÜLTEN