Kartepe zafere hazır

Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Kocaman, yarın yapılacak seçim öncesinde son çalışmalarını tamamladı. Kartepe’de zafere inanan Başkan Kocaman, dün gece saatlerinde AK Parti Kartepe İlçe Başkanlığı önünde partililerle bir araya geldi. Başkan Kocaman, gençlerin parti binası önünü afişlerle süslemesine eşlik etti. AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da Başkan Mustafa Kocaman’ın yanında olarak desteğini gösterdi. Gençlere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Milletvekili Sami Çakır, onlara baklava ikramında bulundu. Yarın yapılacak seçime hazır olduklarını belirten Belediye Başkanı Kocaman ise, “Son dokunuşlarımızı da tamamladık. Kartepe 31 Mart’ta büyük zafere hazır” dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.