Aynalıkavak'ta Tutuş'a sevgi seli

Kozluk Aynalıkavak'ta mahalle sakinleri tarafından büyük coşku ve kalabalıkla karşılanan Cumhur İttifakı Başkan Adayı Muharrem Tutuş, havai fişek ve meşaleler eşliğinde sokağa giriş yaptı. Miting havasında gerçekleşen toplantıda 7'den 77'ye tüm Kozluklular Tutuş'a sevgi selinde bulundu.

“HEPİMİZ BU ŞEHRİN EVLATLARIYIZ”

Mahalle sakinlerine seslenen Tutuş, “Kozluk bu zamana kadar hep bizimle oldu, olmaya da devam ediyor. Harikasınız. Bu akşam gerçekten bizlere güç, enerji verdiniz. Siyasi görüşlerimiz, temsillerimiz ne olursa olsun, amacımız bu şehre bir şeyler kazandırmak ve bu şehri daha yaşanabilir ve tercihe daha şayan yapmaktır, bunun gayretindeyiz.

MAKAM DEĞİL, HİZMET SEVDALISI

Makam sevdalısı olarak değil, hizmet sevdalısı olarak, milletin hizmetkarı olarak, iyi ve kötü günde İzmit halkının yanında olmaya gayret edeceğiz. Şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde halkın yönetimde söz sahibi olduğu, belediye hizmetlerinin İlçenin her noktasına ulaştığı, yaşam kalitesi yüksek kentler arasında kendine sağlam bir yer edinecek modern bir kent oluşturmak en büyük hedefimiz.

İZMİT’İ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

İzmit'imizi, sizlere yakışır biçimde geliştirmek, çocuğundan gencine, gencinden yaşlısına herkesin yüzünün güldüğü bir ilçe oluşturmak, vatandaşın isteklerine cevap verebilmek, problemlerine çözüm ortağı olabilmek için çalışacağız" dedi

Kaynak: BÜLTEN