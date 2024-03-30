Balkaya beşinci kez başkan seçildi

GÜVEN TAZELEDİ

Toplam 62 üyesi bulunan derneğin kongrenin divan başkanlığını, aynı zamanda dernek üyesi olan CHP eski il başkanı Yalçın Kuşkan yaptı. Başkan Hüseyin Balkaya tarafından yönetim ve denetim kurulu raporları okunurken, üyeler tarafından da kabul edildi.

TÜRKİYE BİR TARIM ÜLKESİDİR

Kongrede konuşan Hüseyin Balkaya, “4 dönemdir gece gündüz demeden hayatını bu işe adamış hal esnafımızın sorunlarını çözmek için hep mücadele ettik. Bu yolda asla yorulmadık. Atatürk bu ülkeyi kurarken önceliği tarımdı. Onun da dediği gibi ‘Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bu gün dünya üzerinde olmayacaktık’, ‘Milli ekonominin temeli tarımdır.’ sözlerini hatırlattı. Balkaya, konuşmasının devamında Türkiye’nin tarımda öncü bir ülke olduğunu ve Kocaeli hal esnafları olarak çiftçinin ve tarımın kalkınması için kendilerini bu yola adadıklarından bahsetti.

YÖNETİM KURULU: Hüseyin Balkaya, Mehmet Ali Akdoğan, Hasan Laçin, Haldun Akçay, Tahsin Can Kuşkan, Eyüp Doğan, Serhat Kabadayı (Yedek) Bünyamin Özakbulut, Ali Kurtoğlu, Murat Laçin, Furkan Özakbulut, Ümit Özkum, Osman Karaman, Mahsum Akdoğan

DENETİM KURULU: Ali Demir, Ahmet Baran Kılıçkap, Osman Deniz (Yedek) Murat Tepe, Turgay Akarca, Semih Şen

DİSİPLİN KURULU: Yalçın Kuşkan, Serkan Akbulut, Ahmet Doğan (Yedek) Hakan Oruç, Şerif Cengiz, Hakan Uysun.

FEDARASYON DELEGE: Hüseyin Balkaya, M. Ali Akdoğan, Rafet Kabadayı, Recep Kahraman (Yedek) Fatullah Doğan, Abbas Demir, Ender Kıyak, Murat Oğuz

Kaynak: Haber Merkezi