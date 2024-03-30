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30 Mar 2024 - 14:21- Gündem G:

Zimmetlerine geçirdikleri paralarla işyerleri açtılar

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2018 yılında Honda Plaza Haldız Kocaeli Merkez Otomotiv Yetkili Bayii’ni organize bir şekilde dolandıran ve o dönemin parasıyla 10 milyon TL’yi zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan ve ağır cezada yargılanan sanıklar Serkan Güner, Serdal Bozkır ve Mecit Sekman’ın zimmetlerine geçirdikleri paralarla kendilerine yeni işyerleri açtıkları ortaya çıktı.

Zimmetlerine geçirdikleri paralarla işyerleri açtılar mask
Zimmetlerine geçirdikleri paralarla işyerleri açtılar
Zimmetlerine geçirdikleri paralarla işyerleri açtılar
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İÇ DENETİMDE YAKAYI ELE VERDİLER

2006 yılında Honda Plaza Haldız Kocaeli Merkez Yetkili Bayii’nde muhasebe işlerinden sorumlu genel müdürlüğü yardımcısı olarak göreve başlayan Menekşe Erdoğan, öncülüğünde 2018 yılında iştirak halinde zincirleme yapılan dolandırıcılık olayı, kurumun iç denetiminde ortaya çıkmıştı. Yapılan şikâyet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, hizmet nedeniyle görevini kötüye kullanmak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak, bilişim sistemindeki verileri bozma ve yok etme ve dolandırıcılık gibi birçok suçtan soruşturma başlatmıştı.

AĞIR CEZA’DA YARGILANDILAR

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Honda Plaza Haldız Kocaeli Merkez Yetkili Bayii Genel Müdür Yardımcısı Menekşe Erdoğan, dolandırıcılık olayına adı karışan Sigortacı Serkan Güner, bayi çalışanları Mecit Sekmen Hüseyin Öngören, Serdal Bozkır ve Ferdi Kotil, gözaltına alınmıştı. Sanıklar, emniyetteki sorgulamalarından sonra Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkartılmıştı. Savcılık, sanıkları tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti. Mahkeme, sanıklardan Menekşe Erdoğan hakkında tutuklama kararı verirken, diğer sanıklara da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan Menekşe Erdoğan, sigortacı Serkan Güner, diğer sanıklar Ferdi Kotil, Mecit Sekmen, Serdal Bozkır ve Hüseyin Öngören, Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı. Yargılama sonrasında sanık Menekşe Erdoğan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 520 gün karşılığı adli para cezasına, nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanan sigortacı sanık Serkan Güner, Ferdi Kotil ve Hüseyin Öngören 2 yıl 1 ay hapis ve 312 gün karşılığında adli para cezası, sanık Serdal Bozkır ise 1 yıl 8 ay ve 250 gün karşılığında adli para cezasına çarptırılmıştı. Mecit Sekmen yargılandığı davada beraat etmişti.

BÖLGE MAHKEMESİ KARARI ONADI

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karara, sanık ve sanık avukatları itiraz ederek davayı, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine (istinaf) taşıdı. Bölge Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanıkların yaptıkları başvuruları geçen hafta içerisinde esastan reddetti ve Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği cezaları oy birliğiyle onadı. Böylece sanıkların itiraz hakları tamamen ortada kalkmış ve aldıkları cezalar kesinleşmiş oldu.

SERKAN GÜNER VE SEKMEN SMM SİGORTA FİRMASI KURDU

Kendi mesleğinizle ilgili dolandırıcılık suçuna karışırsanız bu yüz kızartıcı suçtur. Hukuken ceza almanız halinde ise mesleğinizin bulunduğu Oda veya Kooperatif üyeliğinden ihraç edilir ve bir daha aynı mesleği yapmaktan men edilirsiniz. Honda Plaza Haldız Kocaeli Merkez Otomotiv Yetkili Bayii’nde yaşanan dolandırıcılık olayın mimari gösterilen Sigortacı Serkan Güner, 2 yıl 1 ay hapis ve 312 gün karşılığında adli para cezası aldı. Ceza almasına rağmen halen Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Güner’i meslekten men etmedi. Halen oda üyesi olarak görülen Güner, kendisiyle birlikte dolandırıcılık ve zimmetine para geçirmek suçundan ağır cezada yargılanan ve dava sonrasında beraat eden Mecit Sekmen, tutuklu yargılanan Menekşe Erdoğan ile birlikte Serkan-Menekşe-Mecit isimlerinin baş harflerini taşıyan SMM Sigorta firmasını kurdu. İşyerleri aktif olan Güner ve Sekmen’in işyerleri İzmit Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan Küçükörs İşhanı’nda bulunuyor.

Zimmetlerine geçirdikleri paralarla işyerleri açtılar
Zimmetlerine geçirdikleri paralarla işyerleri açtılar

SERDAL BOZKIR, İKİ RESTORANA ORTAK OLDU

2018 yılında nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan Honda Plaza Haldız Kocaeli Merkez Yetkili Bayi ’sine önce araba yıkamacısı olarak işe başlayan daha sonra ikinci el oto alım satım sorumluluğuna getirilen Serdal Bozkır, tutuksuz olarak yargılandığı Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1 yıl 8 ay ve 250 gün karşılığında adli para cezasına çarptırılmıştı. Bozkır, zimmetine geçirdiği para ile kendisine Derince Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi N0: 38 ve Derince Yavuz Sultan Mahallesi (60 Evler) Yıldırım Caddesi N0: 12 adresinde “Cadde Katık” ismiyle iki adet restorana ortak olduğu ortaya çıktı. Serdal Bozkır, Çenesuyu’ndaki restoranda durduğu öğrenildi.

Zimmetlerine geçirdikleri paralarla işyerleri açtılar
Zimmetlerine geçirdikleri paralarla işyerleri açtılar
Zimmetlerine geçirdikleri paralarla işyerleri açtılar

Kaynak: Haber Merkezi

# hizmet, Kocaeli, İzmit, Derince

30 Mar 2024 - 14:21 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Vatansever - Yazıklar bizim adaletimize. Soyup soğana cevirenlere verilen cezaya bak. Açıkça hırsızlığa teşvik olan yasalar var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mart 11:49

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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