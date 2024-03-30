Gebze'de fabrika küle döndü

Yangın, Gebze ilçesi Cuma Mahallesi Ankara Caddesi'nde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada meydana geldi. Fabrikada elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken çalışanlar kendini can havli ile dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangın söndürmek için çalışma başlattı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin bir saatlik çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken fabrika küle döndü. Fabrikanın son hali drone ile havadan görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA