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Darıca’da coşkulu miting!

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Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, seçim çalışmalarını Büyük Darıca Yürüyüşü ve ardından gerçekleşen miting ile tamamladı. Binlerce kişinin katıldığı miting büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Darıca’da coşkulu miting! mask
Darıca’da coşkulu miting!
Darıca’da coşkulu miting!
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Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, seçim çalışmalarını Büyük Darıca Yürüyüşü ve ardından gerçekleşen miting ile tamamladı. İstasyon Caddesi’nde bulunan Bizim Market önünde toplanan Darıcalılar tarihi Çınaraltı Meydanı’na yürüdü.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşkuya sahne olan yürüyüş ve mitinge AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Cumhur İttifakı ortakları MHP Darıca İlçe Başkanı İlhan Yaşar ve Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Vedat Yılmaz, Darıca Belediyesi Eski Başkanı Şükrü Karabacak ve binlerce Darıcalı katıldı. Büyük bir coşkuya sahne olan yürüyüş boyunca vatandaşlar da evlerinin ve işyerlerinin pencerelerinden coşkuya eşlik etti.

Darıca’da coşkulu miting!

TARİHİ ÇINARALTI’NDA TARİHİ MİTİNG

Mitingin açılış konuşmasını yapan AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, tarihi Çınaraltı’nın tarihi bir mitinge ev sahipliği yaptığını ifade ederek “Darıcalılar bugün muhteşem bir katılımla tarih yazıyor. Tarihi Çınaralı tarihi bir mitinge ev sahipliği yapıyor. Bu kalabalık seçimlerdeki zaferin müjdecisi. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bizim kavgayla gürültüyle işimiz yok. Bizim kaybedecek bir dakikamız bile yok. Bizim amacımız hizmet etmek. Belediye Başkanımız ve adayımız Sayın Muzaffer Bıyık, 5 yıldır olduğu gibi bundan sonra da canla başla Darıca’ya hizmet için çalışacak” diye konuştu.

BIYIK: “BİZİM İŞİMİZ HİZMET ETMEK”

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık da sahneye çıkarak Darıcalılara seslendi. Amaçlarının gönüllere girmek olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Birileri bizleri kavganın içine çekmek için uğraştı durdu. Ama bizim kavgayla işimiz yok. Biz gelmedik kavga için. Bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik diyor Yunus Emre. Bizim işimiz bu. Biz gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızın gönüllerine girmek amacıyla çalışıyoruz.

Darıca’da coşkulu miting!

ÖYLE BİR KAZANACAĞIZ Kİ HİÇ KİMSE KAYBETMEYECEK

3 Şubat’tan beri sahadayız, meydanlardayız. Aslında biz 5 yıldır sokaktayız. 5 yıldır olduğumuz yerdeyiz. Bizler seçime 2 ay kala sahaya çıkalım millete selam vereyim diye siyaset yapmadık. Biz her gün gece gündüz milletimizle iç içeydik. Bundan sonra da vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı olarak yaklaşık 2 aydır sokak sokak, kapı kapı gezerek seçim çalışmamızı tamamladık ve yeni projelerle karşınıza çıktık. Artık bundan sonra söz de karar da sizde. Bizler bugüne kadar hep size güvendik, en doğru kararı vereceğinize yürekten inandık. Sandıktan hiçbir zaman kaçmadık. Milletimizin iradesinin başımızın üzerinde yeri var dedik. Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek inşallah” dedi.

TİPİOĞLU: “AK PARTİ GERÇEK BELEDİYECİLİK YAPIYOR”

Mitingde son olarak AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu konuştu ve şu ifadelere yer verdi: “Başkaları söyler AK Parti yapar. Onlar verdiği vaatleri bile hatırlamıyor. Bizim için söz namustur. Belediyecilik zaten alt yapı üstyapıdır. Bunu her parti yapıyor. AK Parti gönül belediyeciliği yapıyor. Gerçek belediyecilik yapıyor. Darıca’da Muzaffer Bıyık 5 yılda fevkalade işler yaptı. Yarın sandığa gidiyoruz. Sandıklara sahip çıkalım” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN

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30 Mar 2024 - 15:25 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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