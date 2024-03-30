Talus’tan sandığa davet

“DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAŞATALIM”
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, yarın (31 Mart) yapılacak Yerel Seçim için tüm vatandaşları sandığa davet etti. Seçim dönemini çok verimli geçirdiklerini, Büyükşehir Belediyesi dahil tüm ilçelerde seçim beyannamelerini coşku ve heyecan içinde açıkladıklarını belirten Talus, yarın yapılacak seçimin demokrasi şöleni içinde geçmesini diledi. Tüm vatandaşların sandığa giderek özgür iradesi ile oyunu kullanmasını isteyen Dr.Şahin Talus şöyle dedi:
“EN TEMEL VATANDAŞLIK GÖREVİMİZ”
“31 Mart Yerel Seçimine sayılı saatler kaldı. Kocaeli’yi yönetecek kadroları seçeceğimiz bu seçimde tüm vatandaşlarımızın sandığa giderek önümüzdeki 5 yıla istikamet tayin edecek kadroları seçmesi büyük önem taşıyor. Şehrimiz için eser ve hizmet üretecek kadroları seçme iradesini göstermek hepimizin en temel vatandaşlık görevi. Tüm Kocaelili hemşehrilerimin yarın sandığa giderek oyunu kullanmasını canı gönülden istiyorum. Seçime katılım demokrasinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Seçimlerin şehrimize, ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.