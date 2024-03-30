Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Sağlık

Uzmanından iftarı çorba ve salata ile açın tavsiyesi

ABONE OL Google News Sayfamız

İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Dr. Esra Karakaş, Tip 2 diyabet hastalarının kendilerini takip eden hekime danışarak oruç tutmaları gerektiğini belirterek, iftar ve sahurda hafif besinlerin tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Uzmanından iftarı çorba ve salata ile açın tavsiyesi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Acıbadem Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Dr. Esra Karakaş; diyabet hastalarının Ramazan ayında dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi. Basit ilaçlarla diyabet hastalığı kontrol altında olan hastaların hekimlerine danışarak oruç tutabileceklerini aktaran Dr. Karakaş, "Ramazan ayında bizim için en önemli hasta grubu diyabet hastaları. Sadece basit ilaçlarla şeker hastalığı kontrol altında olan hastalar da öncelikle mutlaka hekimlerine danışarak oruç tutabilir. Hatta orucun şeker hastalarına bazı faydaları olduğu gösterilmiş. Ama yine de bu takip eden hekimin kararında olması gereken bir durum" dedi.

"İFTARI ÇORBA VE SALATA İLE AÇIN"

İftar ve sahurda hafif besinlerin tüketilmesi gerektiğine, özellikle diyabet hastalarında iftarda ve sahurda beslenmesinin çok önemli olduğunu, uzun süre açlığın arkasından ağır gıdalarla iftarın açılmasının doğru olmadığına değinen Dr. Esra Karakaş; çorba ve salata gibi hafif gıdalarla iftarın açılmasını tavsiye etti. Gıdaların mideye hızlıca gönderilmemesi için çorba ve salatanın arkasından bir miktar beklenilmesini öneren Dr. Karakaş; “Gün içerisinde şeker düşmesi açısından hekim tarafından onay alınan hastalarda ise sık sık şekerin parmak ucundan evde takip öneriliyor. Şeker düşmesi belirtileri olması durumunda orucun hemen sonlandırılması öneriyoruz. Şeker düşmesi belirtileri olduğunda orucun sonlandırılması için de mutlaka şekerli gıdaların hazır bulunması gerekiyor. Ramazan ayı boyunca bunlara dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

# Ramazan, iftar

30 Mar 2024 - 15:42 Kocaeli- Sağlık --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.334.915 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TESİS ŞEFİ ARANIYOR

Köseköy de kurulmakta olan H.Beton Tesisi için aşağıdaki niteliklerde TESİS ŞEFİ aranıyor. *İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis *veya Jeoloji Mühe...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Genç kız elektronik sigara yüzünden ölümden döndü mask
Genç kız elektronik sigara yüzünden ölümden döndü
Derince’de sağlık yatırımları konuşuldu mask
Derince’de sağlık yatırımları konuşuldu
Türkiye’de 6 kişiden birinde bu hastalık var mask
Türkiye’de 6 kişiden birinde bu hastalık var
İzmit’e üniversite diş hastanesi geliyor mask
İzmit’e üniversite diş hastanesi geliyor
"Prostat, zamanında tedavi edilmezse vücuda yayılıp ölümle sonuçlanıyor" mask
"Prostat, zamanında tedavi edilmezse vücuda yayılıp ölümle sonuçlanıyor"
Uzman Doktor verem konusunda uyardı mask
Uzman Doktor verem konusunda uyardı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL