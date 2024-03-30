İşte ilçe ilçe seçmen sayısı

OY KULLANIMI SAAT 08.00’DE BAŞLAYACAK
Seçim Kurulu tarafından 4 Ocak’ta muhtarlıklarda askıya çıkartılan seçmen listeleri 17 Ocak’ta askıdan indirildi. Askı sürecinde gelen itirazların ardından seçmen ve sandık sayıları netleşti. Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullanılacak. Oy kullanma işlemi saat 08.00’de başlayacak ve saat 17.00’de sona erecek.
İLÇE İLÇE SANDIK VE SEÇMEN SAYISI
İlçe Sandık Sayısı Seçmen Sayısı
Başiskele 263 85.212
Çayırova 319 108.849
Darıca 493 165.400
Derince 337 111.093
Dilovası 111 36.694
Gebze 875 295.617
Gölcük 405 133.193
İzmit 868 277.958
Kandıra 172 39.164
Karamürsel 152 46.243
Kartepe 319 103.031
Körfez 399 130.631
Cezaevi Sandıkları 10 295
Seyyar Sandık 16
Toplam 4.739 1.533.380
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.