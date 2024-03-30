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30 Mar 2024 - 15:47- Gündem G:

İşte ilçe ilçe seçmen sayısı

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31 Mart Yerel Seçimleri için Kocaeli İl Seçim Kurulu tüm hazırlıklarını yaptı. Kocaeli’de yarın sabah 08.00 itibariyle cezaevlerinde hüküm giymemiş mahkumlar dahil 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi 4 bin 739 sandıkta oy kullanma hakkına sahip.

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İşte ilçe ilçe seçmen sayısı mask
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OY KULLANIMI SAAT 08.00’DE BAŞLAYACAK

Seçim Kurulu tarafından 4 Ocak’ta muhtarlıklarda askıya çıkartılan seçmen listeleri 17 Ocak’ta askıdan indirildi. Askı sürecinde gelen itirazların ardından seçmen ve sandık sayıları netleşti. Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullanılacak. Oy kullanma işlemi saat 08.00’de başlayacak ve saat 17.00’de sona erecek.

İLÇE İLÇE SANDIK VE SEÇMEN SAYISI

İlçe                              Sandık Sayısı              Seçmen Sayısı

Başiskele                     263                             85.212

Çayırova                     319                             108.849

Darıca                         493                             165.400

Derince                       337                             111.093

Dilovası                      111                             36.694

Gebze                         875                             295.617

Gölcük                        405                             133.193

İzmit                           868                             277.958

Kandıra                       172                             39.164

Karamürsel                 152                             46.243

Kartepe                       319                             103.031

Körfez                        399                             130.631

Cezaevi Sandıkları     10                               295

Seyyar Sandık            16       

Toplam                       4.739                          1.533.380

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30 Mar 2024 - 15:47 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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