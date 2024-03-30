İşte ilçe ilçe seçmen sayısı

OY KULLANIMI SAAT 08.00’DE BAŞLAYACAK

Seçim Kurulu tarafından 4 Ocak’ta muhtarlıklarda askıya çıkartılan seçmen listeleri 17 Ocak’ta askıdan indirildi. Askı sürecinde gelen itirazların ardından seçmen ve sandık sayıları netleşti. Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullanılacak. Oy kullanma işlemi saat 08.00’de başlayacak ve saat 17.00’de sona erecek.

İLÇE İLÇE SANDIK VE SEÇMEN SAYISI

İlçe Sandık Sayısı Seçmen Sayısı

Başiskele 263 85.212

Çayırova 319 108.849

Darıca 493 165.400

Derince 337 111.093

Dilovası 111 36.694

Gebze 875 295.617

Gölcük 405 133.193

İzmit 868 277.958

Kandıra 172 39.164

Karamürsel 152 46.243

Kartepe 319 103.031

Körfez 399 130.631

Cezaevi Sandıkları 10 295

Seyyar Sandık 16

Toplam 4.739 1.533.380