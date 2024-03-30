Köylerin oy pusulaları dağıtıldı

TESLİM ALDILAR

Yarın sabah 08.00 itibariyle yapılacak olan yerel seçimler için son hazırlıklar yapılıyor. İl Seçim Kurulu tarafından ilçelere dağıtılan oy pusulaları ve zarfları sandık başkanlarına dağıtılmaya başlandı. İzmit, Derince ve Kartepe Seçim Kurullarının bulunduğu Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonuna gelen köylerdeki sandık başkanlarına oy pusulaları ve zarfları mühürlü torbanın içinde imza karşılığı teslim edildi. Torbaları alan sandık başkanları emniyet ekipleri eşliğinde oy kullanılacak okullara götürüldü. Şehir merkezinin oy pusulaları ve zarfları ise gece 03.00 itibariyle sandık başkanlarına dağıtımı başlanacak.