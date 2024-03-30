Tutuş: İzmit benim evim

İŞTE TUTUŞ AİLESİ

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Gündoğu Mahallesi’ndeki evinde konuştu. Eşi Hanife Hanım, çocukları Enes (13), ikizleri Hamza ve Ömer (8) ile son mesajlarını veren Tutuş, “Çok güzel, seviyeli bir seçim kampanyası yaşadık. Ekip arkadaşlarımızla birlikte sağduyumuzu kaybetmedik. Polemik ve sataşmalara mümkün olduğunca karşılık vermedik. Elbette en büyük temennimiz İzmit’i kavga ve tartışmaların artık uzağında tutmaktı. Beş yıl süresinde ön gördüğümüz çok şey yaşandı, doğrulandı. Bunların içinde en çok üzüldüğümüz belediyenin borç batağına batmış olmasıdır” dedi.

MUTLU BİR ŞEHİR İÇİN ÇALIŞACAĞIM

Muharrem Tutuş şöyle devam etti: “Baktığınızda belediyenin hiçbir geliri kesilmemiş, üstüne daire ve arsa satışlarından ciddi gelirler elde edilmiş. Ama keyfi harcamalarla durum bu hale getirilmiş. Borcu nedeniyle doğalgazı kesilen, kapısından icra memurları eksik olmayan belediye var. Özellikle son bir ayda işe alınanlarla beraber, artık belediye başkanı bile çalışan sayısını bilmiyorum diyecek hale gelen bir belediye var. Bütün bunları hep birlikte düzeltmek ve İzmit’e yeniden gerçek belediyeciliği getirmek istiyoruz. Çünkü bu şehirde yaşayan herkesin olduğu gibi İzmit benim evim. İzmit’i evim gibi görüyorum. Ekibimizle birlikte; İlçemizi güzelleştirmek, geliştirmek ve herkesin mutlu olduğu bir şehir için, beş yılda on yıllık çalışma yapıp özlenen İzmit'i tekrar inşa etmek istiyoruz.”

Kaynak: BÜLTEN