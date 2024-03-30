Tutuş: İzmit benim evim

İŞTE TUTUŞ AİLESİ
AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Gündoğu Mahallesi’ndeki evinde konuştu. Eşi Hanife Hanım, çocukları Enes (13), ikizleri Hamza ve Ömer (8) ile son mesajlarını veren Tutuş, “Çok güzel, seviyeli bir seçim kampanyası yaşadık. Ekip arkadaşlarımızla birlikte sağduyumuzu kaybetmedik. Polemik ve sataşmalara mümkün olduğunca karşılık vermedik. Elbette en büyük temennimiz İzmit’i kavga ve tartışmaların artık uzağında tutmaktı. Beş yıl süresinde ön gördüğümüz çok şey yaşandı, doğrulandı. Bunların içinde en çok üzüldüğümüz belediyenin borç batağına batmış olmasıdır” dedi.
MUTLU BİR ŞEHİR İÇİN ÇALIŞACAĞIM
Muharrem Tutuş şöyle devam etti: “Baktığınızda belediyenin hiçbir geliri kesilmemiş, üstüne daire ve arsa satışlarından ciddi gelirler elde edilmiş. Ama keyfi harcamalarla durum bu hale getirilmiş. Borcu nedeniyle doğalgazı kesilen, kapısından icra memurları eksik olmayan belediye var. Özellikle son bir ayda işe alınanlarla beraber, artık belediye başkanı bile çalışan sayısını bilmiyorum diyecek hale gelen bir belediye var. Bütün bunları hep birlikte düzeltmek ve İzmit’e yeniden gerçek belediyeciliği getirmek istiyoruz. Çünkü bu şehirde yaşayan herkesin olduğu gibi İzmit benim evim. İzmit’i evim gibi görüyorum. Ekibimizle birlikte; İlçemizi güzelleştirmek, geliştirmek ve herkesin mutlu olduğu bir şehir için, beş yılda on yıllık çalışma yapıp özlenen İzmit'i tekrar inşa etmek istiyoruz.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Yeni İzmit - İzmit bizim evimiz
Muharrem Tutuş
İzmitli - İzmit Muharrem Tutuş başkanla artık hizmet görecek inşallah
Furkan Altuntaş - İzmit tamam inşALLAH başkanım
Doğrucu Söz - İyi yetiştirilmiş bir evlat ,iyi bir eş, iyi bir baba Allahin izniyle iyi bir başkanda olucak insaAllah ?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.