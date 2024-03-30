İstanbul'da korkunç olay! Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, özel güvenlik görevlisi olan Cumali V. (45), sevgilisi Sibel Kavıllı'nın (43) evine geldi. Ayrılmak isteyen Sibel Kavıllı ile Cumali V. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Cumali V., yanındaki silahla Sibel Kavıllı’ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu yere yığılan Kavıllı olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli Cumali V. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Öğle saatlerinde kadından haber alamayan yakınları polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açtıklarında kadının kanlar içinde yerde yattığını belirledi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın il dışına kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmada şahsın Kocaeli’de yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA