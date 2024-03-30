İşte Göztepe maçı için satılan bilet sayısı

İlk 1 haftada 600 dolayında bilet satışı yapılmıştı. 13.gün itibariyle satılan bilet sayısının 1268 olduğu açıklandı. En fazla bilet satışı maraton altta gerçekleşti. Hangi tribünden kaç bilet satışı yapıldı: Numaralı alt: 645, Maraton alt: 371, Maraton üst: 137, Güney kale arkası: 78, Numaralı üst: 37. Kombine ve loca satışlarının rakamlara dahil olmadığı öğrenildi. Kocaelispor’da kombine ve loca bilet sayısının 1500 dolayında olduğu belirtildi.