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Seçim kurullarında olağanüstü güvenlik

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İl ve İlçe Seçim Kurullarının bulunduğu spor salon ve kültür merkezlerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Seçim kurullarının çevresinde adeta kuş uçurtulmayacak şekilde önlem alınırken, Derince, İzmit ve Kartepe seçim kurullarının bulunduğu Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonun önündeki pazar alanında çadır kurdu.

Süriye Çatak Tek
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Seçim kurullarında olağanüstü güvenlik
Seçim kurullarında olağanüstü güvenlik
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PAZAR ALANINA ÇADIR KURULDU

Yerel seçime saatler kala İl Seçim Kurulu seçim kurullarının bulunduğu tüm bölgelerde olağanüstü önlemlerini almaya başladı. Yarın saat 08.00’de başlayacak ve saat 17.00’de sona erecek oy kullanma işleminin ardından sandıklar açılacak ve sandıklarda çıkan oylar sayıldıktan sonra ıslak imzalı oy pusulaları seçim kurullarına götürülecek. İzmit, Derince ve Kartepe seçim kurullarının olduğu Şehit Recep Topaloğlu Spor salonun önünde olağanüstü güvenlik önlemi alındı. Spor salonunu çevresi tamamen güvenlik çemberine alındı. Yahya Kaptan Pazar alanı araç parkına kapatıldı ve içinde büyük bir çadır kuruldu. İlçelerden gelen ıslak imzalı tutanaklar buradan alınacak ve ardından spor salonun içine alınacak. Spor salonun içinde kurulan bilgisayarlarda ıslak imzalı tutanaklar sisteme girilecek.

Seçim kurullarında olağanüstü güvenlik

İL SEÇİM KURULU BAŞİSKELE’DE

Başiskele’ye taşınan İl Seçim Kurulu’nun çevresinde de güvenlik önlemi alındı. İl Seçim Kurulu’nun bulunduğu Bahçecik Kültür Merkezi’nde sadece Başiskele İlçe Seçim Kurulu’nun oy pusulaları gelecek. Bahçecik Kültür Merkezi’nin içinde kurulan bilgisayarlarda ilçelerden gelen sonuçlar an be an Yüksek Seçim Kurulu sistemine geçirilecek. Böylece seçimin hızlı ve güvenli bir şekilde sonuçlanması sağlanacak.

Seçim kurullarında olağanüstü güvenlik
Seçim kurullarında olağanüstü güvenlik

# Kartepe, seçim, İzmit, ilçe, araç, Derince

30 Mar 2024 - 16:13 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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