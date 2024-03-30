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İki bebeğini ve eşini kaybeden Filistinli kadın: Bayramı onlarla geçirmek isterdim

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İsrail'in mart ayının başlarında evlerini hedef alan saldırısında 5 aylık ikizlerini ve eşini kaybeden Filistinli Ranya Ebu Anze, her anne gibi ramazanı ve bayramı ailesiyle birlikte geçirmek istediğini belirtti.

İki bebeğini ve eşini kaybeden Filistinli kadın: Bayramı onlarla geçirmek isterdim mask
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Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan evleri İsrail'in mart ayının başlarında düzenlediği saldırıda yerle bir olan Ebu Anze, bu saldırıda 10 yıl sonra birkaç kere denedikleri tedavi sürecinden sonra kavuştuğu 5 aylık ikiz bebeklerini ve eşini kaybetti.

Ebu Anze, Visam ve Naim isimli ikizleri ile eşinin yanı sıra aynı aileden 14 kişiyi de kaybetti. Filistinli anne, kayıplarının üzerinden bir ay geçtikten sonra yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"AİLEMİ KAYBEDECEĞİMİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Moloz yığınına dönen evinin enkazı üzerinde oturan Ebu Anze, "Burası evimizdi. Bombardıman sırasında uyuyorduk." diye konuştu.

Ebu Anze, İsrail ordusunun sivillerin yaşadığı bir evi herhangi bir uyarı olmaksızın bombalaması karşısında şaşkınlık yaşadıklarını burada bombalamayı gerektirecek hiçbir şey olmadığını ifade etti.

İsrail saldırısında bir anda tüm ailesini kaybeden Ebu Anze şunları söyledi:

"Eşimi, çocuklarımı, ailemi kaybedeceğimi hiç düşünmemiştim. Evimizde çok güzel günler yaşamıştık, güzel anılarımız vardı. Her anne gibi ramazanı, bayramı çocuklarımla birlikte geçirmek istemiştim."

Ebu Anze, en zor olanın çocuklarının vefatını görmek olduğunu, bu acı karşısında gözyaşlarının hiç durmadığını dile getirdi.

Filistinli kadın, ailesiyle geçirdiği güzel anları hatırlamak için yıkılan evini ara ara ziyaret ettiğini ve enkaz yığını arasından bazı kıyafetler ve eşyalar aldığını belirtti.

Yanındaki elbiseleri eliyle tek tek göstererek, "Bunları babaları getirdi, kıyafetlerin tamamını çıkaramadık enkazın altında kaldı." dedi.

İsrail saldırısında hayatını kaybeden iki çocuğunun resimlerini göstererek, "Bu benim oğlum Naim, babası ona dedesinin adını vermişti, bu da Susu, babası ona Visam adını vermişti, bunlar da onların kıyafetleri. Uyumadan önce yıkanmışlardı ve sonra şehit oldular." dedi.

BAYRAM HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

Acılı anne, her zaman iki çocuğunun büyüyeceğini ve diğer çocuklar gibi Anneler Günü'nde kendisine ve büyükannelerine hediyeler getireceklerini hayal ettiğini belirtti.

Filistinli kadın, "Evimizi süsledim, ramazan fenerleri getirdim. Kızıma bayram elbisesi, ayakkabı ve henüz uzun saçları olmamasına rağmen küçük bir saç tokası hazırladım." ifadelerini kullandı.

Ebu Anze, kızı Visam'ın ilk elbisesi olduğunu söylediği kıyafete işaret ederek "Bunu enkaz altından çıkardım. Ama ayakkabılarını çıkaramadım. Canım kızım o benim hayatım ve kalbimdi." dedi.

Ailesini saldırılarda kaybeden Ebu Anze, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yıkıcı savaşının mümkün olan en kısa sürede sona ermesi özellikle çocukların akan kanının durdurulması temennisinde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 705 Filistinli öldürüldü, 75 bin 190 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

# HER, ifade, kadın, Ramazan

30 Mar 2024 - 16:31 - Dünya --- Okunma

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