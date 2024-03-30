Kaza öğleden sonra, D-100 kara yolu Tatlıkuyu mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametinde meydana gelen kazada, aynı istikamette ilerleyen hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kamyon ile otomobil çarpışmanın etkisiyle bariyerlere çarptı. Kamyon bariyerleri parçalayarak karşı şeride doğru ilerledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi kazada yaralananlara ilk müdahalede bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.