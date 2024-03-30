Geçen hafta okul sporları müsabakaları için Çorum’a giden tekvando Kocaeli Bölge Antrenörü Şevki Kavurat ve kızı Sıla Medine, trafik kazası geçirdi. Sıla Medine Kavurat kazada ağır yaralandı. Sıla Medine Çankırı Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Ankara’ya sevk edildi. Etlik Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Sıla Medine’den üzücü haber geldi. Sıla Medine yaşam mücadelesini kaybetti. Sıla Medine’nin cenazesi Pazar günü Derince Merkez Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mekani Cennet Olsun - Çok acı..Ailesine sabirlar dilerim. Mekani Cennet Olsun.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.