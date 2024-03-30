Körfez’de final muhteşem oldu

Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Şener Söğüt, adaylığının açıklandığı günden bu yana sahada gezmedik sokak, sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmadı. Bu yoğun maratonun son gününde de Körfezlilerle birlikte muhteşem bir final yaptı. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi önünde toplanan Cumhur İttifakı üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Barbaros Seçim İrtibat Ofisi’ne kadar yürüdü.

BAYRAKLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜLER

Yürüyüşe Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt dışında; AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk, meclis üyesi adayları ve çok sayıda davetli katıldı. Ağadere Caddesi üzerinden Barbaros Mahallesi’ne kadar gerçekleştirilen yürüyüşte vatandaşlar da alkışları ile Başkan Söğüt’e destek verdi.

CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ

Dev ‘Mahallene hoş geldin Başkanım’ pankartı ile karşılanan Başkan Söğüt, Körfez’de hizmet ve eser siyasetinin devam edeceğini belirtti. Başkan Söğüt, “Cumhur İttifakı olarak çalmadık kapı, girmedik sokak, sıkmadık el bırakmadık. Sahada da gördük ki; Körfezli hemşehrilerimiz hizmet ve eser siyasetimizden memnun. 31 Mart sonrasında da Körfez için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz.

KÖRFEZ KAZANACAK

‘Öyle bir kazanacağız ki; Körfez kazanacak, kimse kaybetmeyecek” diyen Başkan Söğüt, “Geride bıraktığımız 5 yılda oldu gibi, önümüzdeki 5 yıl boyunca da herkesin belediyesi, herkesin belediye başkanı olacağım. Gece-gündüz demeden Körfez için çalışırken, gönül belediyeciliğimizi de devam ettireceğiz. Yarın inanıyorum ki; rekor bir oyla seçimi hem Körfez’de hem Kocaeli’nde kazanacak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en güçlü desteği vereceğiz” dedi.

Kaynak: Bülten