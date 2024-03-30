Cumhur İttifakı’ndan Çayırova’da gövde gösterisi

31 Mart Seçimlerine bir gün kala, Cumhur İttifakı’nın Çayırova kurmayları, Büyük Çayırova Yürüyüşü’nde bir araya geldi. Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, yaklaşık 2 aydır yürüttüğü seçim çalışmalarına son noktayı, Büyük Çayırova Yürüyüşü’yle koydu. Fatih Caddesi boyunca gerçekleşen yürüyüşte, heyet Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi üst otoparkında bir araya geldi. Seçim süreci boyunca gittiği her yerde büyük coşku ve ilgiyle karşılaşan Bünyamin Çiftçi, son programı olan Büyük Çayırova Yürüyüşü’nde de Çayırovalı hemşehrileri tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Büyük bir kortej halinde Fatih Caddesi boyunca sloganlar, konfetiler ve bayraklar eşliğinde adeta bayram havası şeklinde yürüyüş gerçekleştiren Cumhur İttifakı heyetine, Fatih Caddesi’ndeki Çayırovalılar alkışları ve tezahüratlarıyla destek verdi. Programa Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcıları Orhan Keskin ve Ermiş Göksu, MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Cengizhan Laçin, Oktay Kuvvet, Ülkü Ocakları Çayırova İlçe Başkanı Emre Çakmak, Önceki Dönem Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş, Önceki Dönem AK Parti Çayırova İlçe Başkanları, STK temsilcileri, meclis üyesi adayları, siyasi partilerin il ve ilçe yönetimleri ve yüzlerce Çayırovalı katılım sağladı.

“DURMAK YOK YOLA DEVAM”

Fatih Caddesi boyunca gerçekleşen yürüyüş sonunda açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, coşkulu desteklerinden ve ilgilerinden ötürü tüm Çayırova sakinlerine teşekkür ederken, “Bizleri her zaman olduğu gibi bugün de coşkuyla ve samimiyetle yalnız bırakmadınız. Maşallah Çayırova, bu tablodan da gördüğümüz üzere Çayırova kararını vermiş. Kutlu davamıza yüreklerini açan ve bizleri bağrına basan tüm Çayırovalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı’na en güçlü şekilde destek vermek için, Türkiye Yüzyılı’na en güçlü şekilde destek vermek için ve Çayırova Yüzyılı’nı inşa etmek için hazırız kararlıyız. Çayırova bilir, gerçek belediyecilik AK Partidir. Bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız, Büyük Çayırova Yürüyüşü’müze büyük coşkunuzla ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Allah’ın izniyle, sizlerin daha güçlü desteğiyle, Cumhurbaşkanımızı en güçlü şekilde destekleyeceğiz, emin adımlarla Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz, Çayırova yüzyılı’nı inşa edeceğiz, çocuklarımızı ve neslimizi en güzel şekliyle gelece hazırlayacağız, durmak yok yola devam” dedi.

Kaynak: Bülten