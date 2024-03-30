Kocaeli’de korkunç olay! Üzerine duvar yıkılan çocuk hayatını kaybetti

Olay, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Kırman Sokakta bulunan apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dedesinin evinde yapılan tadilat işlerine yardım eden 14 yaşındaki Muhammed Enes Kahya'nın üzerine evin duvarı yıkıldı. Kahya ağır şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kahya'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Muhammed Enes Kahya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.