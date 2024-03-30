41 plakalı motor kamyonetin altında kaldı

Sakarya'nın Akyazı İlçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Seyfeler Mahallesi'nde Orman Köy istikametine giden 41 AG 096 plakalı motosikletin sürücüsü K.A.S., U dönüşü yapmak isteyen N.Y.'nin kontrolünde olan kamyonetin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi