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41 plakalı motor kamyonetin altında kaldı

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Akyazı’da 41 plakalı motor sürücüsü kamyonetin altına girdi.

41 plakalı motor kamyonetin altında kaldı mask
41 plakalı motor kamyonetin altında kaldı
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Sakarya'nın Akyazı İlçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Seyfeler Mahallesi'nde Orman Köy istikametine giden 41 AG 096 plakalı motosikletin sürücüsü K.A.S., U dönüşü yapmak isteyen N.Y.'nin kontrolünde olan kamyonetin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

41 plakalı motor kamyonetin altında kaldı

 

41 plakalı motor kamyonetin altında kaldı

Kaynak: Haber Merkezi

# polis

30 Mar 2024 - 20:46 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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