Bakandan hayatını kaybeden Kocaelili genç sporcu için taziye mesajı

Geçen hafta okul sporları müsabakaları için Çorum’a giden tekvando Kocaeli Bölge Antrenörü Şevki Kavurat ve kızı Sıla Medine, trafik kazası geçirdi. Sıla Medine Kavurat kazada ağır yaralandı. Sıla Medine Çankırı Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Ankara’ya sevk edildi. Etlik Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Sıla Medine’den üzücü haber geldi. Sıla Medine yaşam mücadelesini kaybetti.

BAKANDAN SILA İÇİN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Bak'ın mesajı ise şu şekilde: "Kocaeli bölgesi milli sporcularımızdan Sıla Medine Kavurat'ın, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasının ardından hastanede verdiği yaşam savaşını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. 17 yaşında vefat eden sporcumuza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tekvando camiasına başsağlığı diliyorum."

Sıla Medine’nin cenazesi Pazar günü Derince Merkez Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi